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Фабрики все еще требуют присутствия персонала, что является вынужденной мерой из-за недостаточной автоматизации. Производство должно быть исключительно чистым, точным, стабильным, правильные и эффективные решения должны приниматься моментально — от этого зависит качество продукции и ее стоимость. В этих задачах человек не может составить конкуренцию машине.

Даже такие гиганты отрасли, как SK Hynix, еще не перевели фабрики на полностью автономное производство, но компания активно движется к этому, сообщает издание The Elec со ссылкой на представителей SK Hynix.

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Автоматизация фабрик по производству 8-дюймовых пластин находится на 3 и 4 уровне — они все еще требуют контроля и наблюдения за многими процессами. Полной автоматизации можно достичь только на 5 уровне — это требует тесного сотрудничества с производителями оборудования и научным сообществом.

Пятый уровень предполагает не только автоматизацию производственных задач, но и требует внедрения интеллектуальной системы управления на базе искусственного интеллекта (ИИ). Машины будут сами составлять и корректировать производственные планы и процессы. Специалисты компании работают над тренировкой ИИ и разработкой программного обеспечения, чтобы ускорить переход на полную автоматизацию.