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Флагманские видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 оборудованы новейшей памятью GDDR6X, которая демонстрирует достаточно горячий нрав, разогреваясь до 100°C и выше. Это критическая температура и при ее достижении частоты видеопамяти могут сбрасываться, что влияет на производительность.

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Перегрев наблюдается не только на видеокартах NVIDIA эталонного исполнения Founders Edition, но и на множестве вариантов от сторонних производителей. Критические температуры достигаются как в майнинге, так и в тяжелых играх. Улучшить теплоотвод и повысить стабильность видеокарты оказалось не так сложно.

В сети уже достаточно рекомендаций по замене термопрокладок на видеопамяти. В новом отчете от пользователя Reddit Oliveiraz33 говорится, что замена и добавление термопрокладок позволили добиться на GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE стабильного хешрейта 100 MH/s. Ранее до 40% производительности терялось из-за перегрева. Использовались термопрокладки GELID GP-Extreme — 2-мм спереди и 3-мм сзади. Пользователь отмечает, что руководствовался инструкцией на YouTube.