Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Илон Маск является любителем интернет-мемов. «Кто контролирует мемы, тот контролирует Вселенную», — когда то заявлял успешный бизнесмен и инженер. Владелец SpaceX и Tesla также проявляет усиленный интерес к криптовалютам, в частности к биткоину, который, по его мнению, в скорости получит широкое признание. Но не только биткоин интересует специалиста, как любитель мемов, Илон Маск испытывает теплые чувства к Dogecoin — монете, родившейся из мема DOGE.

За несколько последних недель Илон Маск своими сообщениями в Twitter способствовал взрыву акций GameStop, форсированию курса Bitcoin, установлению Dogecoin нового рекорда $0,0875. Позже Маск решил отвлечься от социальных сетей, сообщив, что покидает Twitter на некоторое время. Перерыв был недолгим.

Источник: Twitter @elonmusk анонсы и реклама RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Dogecoin не смог удержаться вблизи нового рекорда и консолидировался на отметке около $0,03. Вероятно, это расстроило Маска и он вернулся, опубликовав целую пачку сообщений о мемной криптовалюте, среди которых и заявление о том, что «Dogecoin — это народная криптовалюта». Взлета монеты долго ждать не пришлось, курс DOGE резко увеличился и приблизился к $0,06. На данный момент монета торгуется около $0,048.