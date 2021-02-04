Илон Маск назвал Dogecoin народной криптовалютой
Илон Маск является любителем интернет-мемов. «Кто контролирует мемы, тот контролирует Вселенную», — когда то заявлял успешный бизнесмен и инженер. Владелец SpaceX и Tesla также проявляет усиленный интерес к криптовалютам, в частности к биткоину, который, по его мнению, в скорости получит широкое признание. Но не только биткоин интересует специалиста, как любитель мемов, Илон Маск испытывает теплые чувства к Dogecoin — монете, родившейся из мема DOGE.
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За несколько последних недель Илон Маск своими сообщениями в Twitter способствовал взрыву акций GameStop, форсированию курса Bitcoin, установлению Dogecoin нового рекорда $0,0875. Позже Маск решил отвлечься от социальных сетей, сообщив, что покидает Twitter на некоторое время. Перерыв был недолгим.
Dogecoin не смог удержаться вблизи нового рекорда и консолидировался на отметке около $0,03. Вероятно, это расстроило Маска и он вернулся, опубликовав целую пачку сообщений о мемной криптовалюте, среди которых и заявление о том, что «Dogecoin — это народная криптовалюта». Взлета монеты долго ждать не пришлось, курс DOGE резко увеличился и приблизился к $0,06. На данный момент монета торгуется около $0,048.
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