Corsair обнаружила проблему в прошлогодней партии БП и предлагает покупателям замену
Компания Corsair сообщила на своем официальном форуме о проблеме, обнаруженной в некоторых партиях блоков питания HX1200 и HX1200i. Проблема не нарушает работоспособность компонентов и не приводит к фатальным последствиям, при этом компания тут же отмечает, что невозможно предсказать все сценарии.
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Указанные блоки питания несовместимы с некоторыми материнскими платами. Эта проблема проявляется сразу или спустя небольшой промежуток времени после сборки. Система просто не может включиться или пройти стадию самотестирования POST.
По информации Corsair, проблеме подвержены блоки питания с кодами партий от 2030XXXX до 2041XXXX, которые продавались после 20 июля прошлого года. Обладатели таких блоков питания должны связаться со службой поддержки компании и договориться о замене. Компания уточняет: «поскольку риск для оборудования отсутствует, и проблема возникнет сразу или вскоре после установки, мы предпочитаем не производить полный отзыв в настоящее время».
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