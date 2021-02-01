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Компания Corsair сообщила на своем официальном форуме о проблеме, обнаруженной в некоторых партиях блоков питания HX1200 и HX1200i. Проблема не нарушает работоспособность компонентов и не приводит к фатальным последствиям, при этом компания тут же отмечает, что невозможно предсказать все сценарии.

Указанные блоки питания несовместимы с некоторыми материнскими платами. Эта проблема проявляется сразу или спустя небольшой промежуток времени после сборки. Система просто не может включиться или пройти стадию самотестирования POST.

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По информации Corsair, проблеме подвержены блоки питания с кодами партий от 2030XXXX до 2041XXXX, которые продавались после 20 июля прошлого года. Обладатели таких блоков питания должны связаться со службой поддержки компании и договориться о замене. Компания уточняет: «поскольку риск для оборудования отсутствует, и проблема возникнет сразу или вскоре после установки, мы предпочитаем не производить полный отзыв в настоящее время».