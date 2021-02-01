GALAX представила GeForce RTX 3090 HOF — видеокарта уже покоряет рейтинги 3DMark
Компания GALAX представила ряд премиальных моделей GeForce RTX 3090 Hall of Fame (HOF). Ассортимент на официальном сайте расширился 3 исполнениями: стандартным, Premium и Limited Edition. На китайском сайте доступен еще один вариант, OC Lab Edition, который является самым производительным.
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Отличия между моделями заключаются в комплектации и рабочих частотах. Форсированная частота OC Lab Edition составляет 1905 МГц, что делает ее лидером среди моделей конкурентов. Лимиты энергопотребления для этого исполнения установлены на отметке в 500 Вт, рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 1000 Вт. Версия Limited Edition предлагает ускорение до 1875 МГц, лимиты не уточняются.
Система охлаждения включает алюминиевую заднюю пластину, которая контактирует с памятью и конденсаторами через термопрокладки. Компоненты печатной платы на ее лицевой стороне, включая элементы VRM, накрыты оребренной пластиной. Охлаждение графического процессора и памяти возложено на массивный радиатор с 6 тепловыми трубками и тепловой камерой.
Белоснежная, 12-слойная печатная плата в первую очередь привлекает внимание 26-фазной подсистемой питания. Видеокарта уже установила 16 мировых рекордов, разогнавшись под азотом до 3015 МГц. Первые строчки всех популярных бенчмарков 3DMark уже заняты GALAX RTX 3090 HOF.
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В расширенных комплектациях великолепный дизайн видеокарты дополняет большой съемный дисплей с подсветкой, который позволяет осуществлять мониторинг рабочих параметров. В комплекте присутствуют и другие аксессуары — подставка и перчатки. Стоимость видеокарт пока не называется.
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