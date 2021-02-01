Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания GALAX представила ряд премиальных моделей GeForce RTX 3090 Hall of Fame (HOF). Ассортимент на официальном сайте расширился 3 исполнениями: стандартным, Premium и Limited Edition. На китайском сайте доступен еще один вариант, OC Lab Edition, который является самым производительным.

реклама

Отличия между моделями заключаются в комплектации и рабочих частотах. Форсированная частота OC Lab Edition составляет 1905 МГц, что делает ее лидером среди моделей конкурентов. Лимиты энергопотребления для этого исполнения установлены на отметке в 500 Вт, рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 1000 Вт. Версия Limited Edition предлагает ускорение до 1875 МГц, лимиты не уточняются.

Система охлаждения включает алюминиевую заднюю пластину, которая контактирует с памятью и конденсаторами через термопрокладки. Компоненты печатной платы на ее лицевой стороне, включая элементы VRM, накрыты оребренной пластиной. Охлаждение графического процессора и памяти возложено на массивный радиатор с 6 тепловыми трубками и тепловой камерой.

Источник: 3DMark анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Белоснежная, 12-слойная печатная плата в первую очередь привлекает внимание 26-фазной подсистемой питания. Видеокарта уже установила 16 мировых рекордов, разогнавшись под азотом до 3015 МГц. Первые строчки всех популярных бенчмарков 3DMark уже заняты GALAX RTX 3090 HOF.

реклама

В расширенных комплектациях великолепный дизайн видеокарты дополняет большой съемный дисплей с подсветкой, который позволяет осуществлять мониторинг рабочих параметров. В комплекте присутствуют и другие аксессуары — подставка и перчатки. Стоимость видеокарт пока не называется.