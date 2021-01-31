В Китае приступили к строительству электрического грузового судна с батареей на 6,5 МВт
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Электрофикация транспорта Китая не ограничивается автомобилями. Недавно компания State Grid Electric Vehicle Company начала строительство первого китайского автономного грузового судна, сообщает ITHouse. Электрический контейнеровоз имеет общую длину 65 метров и грузоподъемность более 1000 тонн. Судно оснащено литиево-железо-фосфатной аккумуляторной системой с общей мощностью более 6,55 МВт·ч.
Первым в мире автономным судном считается норвежский контейнеровоз Yara Birkeland грузоподъемностью 3000 тонн. Судно принадлежит Yara International и разработано инженерной компанией Kongsberg. Контейнеровоз уже построен, его эксплуатация должна была начаться в 2020 году, но из-за пандемии реализация проекта замедлилась и на данный момент Yara Birkeland находится на стадии дооснащения и финальных испытаний.
На данный момент электрические грузовые суда это достаточно экзотическое явление. Пассажирских судов больше, но пока и их количество ограничено.
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