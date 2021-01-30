AMD обдумывает разделение производства APU и GPU между TSMC и Samsung — сообщают инсайдеры
AMD испытывает трудности распределения производственных мощностей. Консоли нового поколения требуют около 80% доступных ресурсов, при этом компании нужно производить огромный ассортимент процессоров и видеокарт для различных сегментов рынка. Как перераспределить производственные мощности и всем угодить. В текущих условиях это практически невозможно — у TSMC нет свободных мощностей.
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Возможное решение — заключение контракта с другим подрядчиком, Samsung. Слухи об этом уже активно распространяются в СМИ, на одно из таких сообщений указал Twitter блогер @harukaze5719, подчеркнув, что автор оригинальной записи является достаточно известным источником.
Как отмечается в заметке на ресурсе Clien, AMD серьезно размышляет над вопросом: что более выгодно, непредвиденные затраты на адаптацию APU и некоторых GPU для производства на мощностях Samsung или снижение доходов из-за ограниченных возможностей производства. NVIDIA заранее решила разделить производство ускорителей Ampere, отдав TSMC серверные решения для вычислений, а Samsung — игровые и профессиональные решения.
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