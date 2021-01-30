Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ford запустит локальное производство электрокроссовера Mustang Mach-E для Китая

Компания Ford официально заявила о запуске производства спортивного электрического кроссовера Mustang Mach-E на совместном предприятии Changan Automobile и Ford Motor Company в Чунцине. Кроссовер будет доступен покупателям в Китае к концу 2021 года, даже в продвинутой версии GT Performance Edition!
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На китайский рынок выйдет не только базовая версия Ford Mustang Mach-E, но и высокопроизводительный вариант Mach-E GT Performance Edition. Локальное производство лучших спортивных модификаций — это достаточно редкое явление среди автопроизводителей глобального рынка, что компания подчеркивает в своем сообщении. Китайский рынок электромобилей признается самым крупным и быстрорастущим, поэтому Mach-E GT Performance Edition поможет компании конкурировать с огромным количеством других автопроизводителей.

Фото Bram Van Oost, Unsplash

реклама

 

Ford Mustang Mach-E прошел тщательную настройку в знаменитом гоночном симуляторе технического центра компании. Mach-E оснащен двумя электродвигателями, в Performance Edition их общая мощность составляет 480 л.с., а аккумулятор емкостью 88 кВт·ч позволяет преодолеть без подзарядки около 600 км. Кроссовер является достойным продолжателем линейки спортивных автомобилей Mustang, демонстрируя превосходную динамику с разгоном до 100 км/ч за 3,5 с.

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Китайская версия будет поддерживать фирменные системы интеллектуальной помощи при вождении, мультимедиа системы, онлайн-обновление прошивки FOTA и современную технологию обмена данными между транспортными средствами C-V2X.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

технологии электромобиль электромобили ford
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
7
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
13
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
17
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
36
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
19
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 33 смартфона, которые получат стабильную прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
18
11 устройств Huawei и Honor получили стабильную глобальную прошивку EMUI 11 / Magic UI 4.0
4
В Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и других смартфонах обнаружены критические ошибки – список и решение
2
GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ протестировали в майнинге и играх
16
Партнёр AMD установил антирекорд – в январе Sapphire отгрузил всего 10 видеокарт Radeon 6000
29
Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача Ultimate Epic Battle Simulator
1
Radeon RX 5600 XT за 50 000 р, Radeon RX 580 за 33 000 р – в магазинах РФ снова появились видеокарты
43
Президент AMD рассказала, когда PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной цене
39
GSC GameWorld запустили новый квест-шифр связанный со S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором
70
Процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNA не оставил шансов Apple A14 Bionic в тестах
12
Трейдеры с Reddit массово скупают шуточную криптовалюту Dogecoin - за сутки курс вырос на 400%
13
Илон Маск поднял стоимость Биткоина на 5 тысяч долларов всего за 30 минут – текущий курс – $37 000
20
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать жертвой майнеров – высокая эффективность125 MH/s по цене 999$
28
Материнская плата ASUS на базе чипсета AMD WRX80 весит почти пять килограммов
17
Отключить видеокарту и не нарушить игровой процесс — у AMD есть решение
3
Intel Core i9-11900KF греется до 98 ° C даже с 360-мм системой жидкостного охлаждения
45
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
91
Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
52
Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
31

Популярные статьи

Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
104
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
40
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
7

Сейчас обсуждают

Rimm
14:09
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Елисей Творимиров
14:08
Как и ты. А почему Вы? Нас тут не несколько, я тут один в телефоне тыкаю. Ты эти старо царские замашки брось.)
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Bernigan
14:08
Как бы и человечество не вечно (ничего не вечно, так зачем всё это?), да и мне я думаю после смерти будет абсолютно пофиг что там с этим человечеством будет. Хотя мне и сейчас пофиг
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
LordTornado
14:07
Ну да, 20 лет пахать на ипотеку, чтобы твои дети получили квартиру на шару...
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Сергей Моськин
14:07
А как оскорбления на этом форуме в сторону незнакомых людей, занимающихся своим проектом поможет решить вопрос дефицита видеокарт?
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Елисей Творимиров
14:07
До полноценной виртуальной реальности по доступной цене мы точно не доживём.
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Артем
14:06
Нет
Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
GeForce GTX
14:06
Больше 24 кадров человек не слышит!!!
GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ протестировали в майнинге и играх
Bernigan
14:05
Тогда и фильмы не смотри, книги не читай, т к игры это то же самое, те же истории и новый опыт
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Rimm
14:04
вы не овер, а типичный посетитель сайта оверклокерс...и мне не известно почему вас интересует грязное белье)
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем