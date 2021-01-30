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На китайский рынок выйдет не только базовая версия Ford Mustang Mach-E, но и высокопроизводительный вариант Mach-E GT Performance Edition. Локальное производство лучших спортивных модификаций — это достаточно редкое явление среди автопроизводителей глобального рынка, что компания подчеркивает в своем сообщении. Китайский рынок электромобилей признается самым крупным и быстрорастущим, поэтому Mach-E GT Performance Edition поможет компании конкурировать с огромным количеством других автопроизводителей.

Ford Mustang Mach-E прошел тщательную настройку в знаменитом гоночном симуляторе технического центра компании. Mach-E оснащен двумя электродвигателями, в Performance Edition их общая мощность составляет 480 л.с., а аккумулятор емкостью 88 кВт·ч позволяет преодолеть без подзарядки около 600 км. Кроссовер является достойным продолжателем линейки спортивных автомобилей Mustang, демонстрируя превосходную динамику с разгоном до 100 км/ч за 3,5 с.

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Китайская версия будет поддерживать фирменные системы интеллектуальной помощи при вождении, мультимедиа системы, онлайн-обновление прошивки FOTA и современную технологию обмена данными между транспортными средствами C-V2X.