GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ протестировали в майнинге и играх
Новости о планах NVIDIA представить Ti версию GeForce RTX 3080 появились уже достаточно давно. Многие были недовольны, что флагман новой линейки получил лишь 10 ГБ видеопамяти, в ответ NVIDIA утверждала, что выбор такого объема является оптимальным с точки зрения производительности и стоимости.
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Многие ожидали, что партнеры NVIDIA самостоятельно выпустят версии GeForce RTX 3080 20 ГБ, однако проблемы с доступностью GDDR6X не позволяют этого сделать. Сторонние производители получают от NVIDIA готовые комплекты из графического процессора и памяти, пока не имея возможности получить больше чипов GDDR6X.
К концу года стало известно, что контрактные производители печатных плат NVIDIA готовят производство GeForce RTX 3080 Ti. По слухам, видеокарта должна получить графический процессор RTX 3090, что достаточно странно. Основным отличием между RTX 3080 Ti и RTX 3090 станет объем памяти и ширина ее шины: 20 ГБ и 320-бит против 24 ГБ и 384-бит.
Сегодня на китайском видеохостинге BiliBili был обнаружен тест инженерного образца предполагаемой GeForce RTX 3080 Ti. Как утверждает автор, видеокарта будет представлена в этом году по цене от 7999 до 8999 китайских юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1240…1400 долларам США — выше предполагаемых $999, но что с производительностью?
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Тесты показали лишь небольшое отставание от GeForce RTX 3090. Автор не привел выборку итоговых значений, поэтому разницу производительности лучше оценить на видео. Не обошлось и без майнинга, при добыче Ethereum в Phoenixminer хешрейт видеокарты составил 125 MH/s, как и у RTX 3090.
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