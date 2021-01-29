Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новости о планах NVIDIA представить Ti версию GeForce RTX 3080 появились уже достаточно давно. Многие были недовольны, что флагман новой линейки получил лишь 10 ГБ видеопамяти, в ответ NVIDIA утверждала, что выбор такого объема является оптимальным с точки зрения производительности и стоимости.

реклама



Многие ожидали, что партнеры NVIDIA самостоятельно выпустят версии GeForce RTX 3080 20 ГБ, однако проблемы с доступностью GDDR6X не позволяют этого сделать. Сторонние производители получают от NVIDIA готовые комплекты из графического процессора и памяти, пока не имея возможности получить больше чипов GDDR6X.

К концу года стало известно, что контрактные производители печатных плат NVIDIA готовят производство GeForce RTX 3080 Ti. По слухам, видеокарта должна получить графический процессор RTX 3090, что достаточно странно. Основным отличием между RTX 3080 Ti и RTX 3090 станет объем памяти и ширина ее шины: 20 ГБ и 320-бит против 24 ГБ и 384-бит.

Источник: BiliBili через Twitter @9550Pro анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Сегодня на китайском видеохостинге BiliBili был обнаружен тест инженерного образца предполагаемой GeForce RTX 3080 Ti. Как утверждает автор, видеокарта будет представлена в этом году по цене от 7999 до 8999 китайских юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1240…1400 долларам США — выше предполагаемых $999, но что с производительностью?

Тесты показали лишь небольшое отставание от GeForce RTX 3090. Автор не привел выборку итоговых значений, поэтому разницу производительности лучше оценить на видео . Не обошлось и без майнинга, при добыче Ethereum в Phoenixminer хешрейт видеокарты составил 125 MH/s, как и у RTX 3090.