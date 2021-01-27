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Цены на видеокарты продолжают расти. Основными причинами этого являются дефицит графических процессоров и огромный спрос со стороны майнеров. Только недавно производители официально заявили об очередной волне повышения цен своей продукции, которая на этот раз была вызвана увеличением таможенных пошлин и логистическими проблемами, но, как оказывается, это не конец и за первой волной последуют другие.

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Предупреждения и прогнозы о росте стоимости GDDR памяти появились еще в конце прошлого года. Но, вероятно, на текущей стоимости видеокарт это еще не успело отразиться. Ресурс MyDrivers сообщил, что следующая волна удорожания нахлынет на рынок видеокарт после празднований, приуроченных к китайскому Новому году. В конце февраля поставки продукции возобновятся с новыми силами и по новой цене.

В цене вырастет как GDDR6, так и GDDR5 память. Конечно, более ощутимым будет увеличение цен на новинки — GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000. Мобильные графические решения и, соответственно, ноутбуки также подорожают.