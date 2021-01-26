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Уже в этом году на рынке могут появиться новые процессоры Intel с гетерогенной архитектурой. Компания AMD также ведет работу над такой архитектурой, но с ее внедрением не торопится. Почему — рассказал ресурс Prohardver, ссылаясь на информацию от OEM поставщиков.

AMD не видит должного стремления разработчиков оптимизировать свои приложения для процессоров с гетерогенной архитектурой. Такая точка зрения сложилась у компании при наблюдении за мобильным рынком, где активно используются ARM процессоры из нескольких кластеров. До сих пор большинство приложений используют только один кластер, не перераспределяя нагрузку.

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Гибридная архитектура Intel пока не внушает оптимизма. Не исключено, что компания договорится с множеством разработчиков профессионального ПО для внедрения нужных оптимизаций. Но получит ли преимущество обычный пользователь?

В конце декабря AMD зарегистрировала патент для интеграции в процессор мини-процессора, который возложит на себя первичную обработку задач. Патент обнаружил Twitter блогер @Underfox3. Пока мини-процессор справляется с нагрузкой, комплексы производительных ядер будут отключаться. Возможно, будут реализованы и сценарии совместной работы.