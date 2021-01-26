AMD не спешит с внедрением гетерогенной архитектуры, но активно занимается ее разработкой
Уже в этом году на рынке могут появиться новые процессоры Intel с гетерогенной архитектурой. Компания AMD также ведет работу над такой архитектурой, но с ее внедрением не торопится. Почему — рассказал ресурс Prohardver, ссылаясь на информацию от OEM поставщиков.
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AMD не видит должного стремления разработчиков оптимизировать свои приложения для процессоров с гетерогенной архитектурой. Такая точка зрения сложилась у компании при наблюдении за мобильным рынком, где активно используются ARM процессоры из нескольких кластеров. До сих пор большинство приложений используют только один кластер, не перераспределяя нагрузку.
Гибридная архитектура Intel пока не внушает оптимизма. Не исключено, что компания договорится с множеством разработчиков профессионального ПО для внедрения нужных оптимизаций. Но получит ли преимущество обычный пользователь?
В конце декабря AMD зарегистрировала патент для интеграции в процессор мини-процессора, который возложит на себя первичную обработку задач. Патент обнаружил Twitter блогер @Underfox3. Пока мини-процессор справляется с нагрузкой, комплексы производительных ядер будут отключаться. Возможно, будут реализованы и сценарии совместной работы.
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