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Майнинг уже опустошил склады производителей видеокарт и специализированных интегральных схем ASIC, что же делать тем, кто еще хочет ворваться в эту сферу? На подходе ноутбуки с мобильной графикой NVIDIA нового поколения. Настольные видеокарты GeForce RTX 30-серии уже положительно зарекомендовали себя в майнинге, может быть, и мобильные варианты на что-нибудь сгодятся?

Unsplash На основе фото Pierre Borthiry реклама

Похоже, что да — на мобильной графике NVIDIA Ampere можно майнить! Это безумие, но свежие снимки, добытые на просторах китайских социальных сетей Twitter блогером @harukaze5719, демонстрируют успехи RTX 3060M в майнинге эфира. Производительность видеокарты достигает 49 мегахешей в секунду. При этом энергопотребление и температура находятся на уровне 105 Вт и 66°C.

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Как отмечает ресурс VideoCardz, в майнинге участвовал вариант Max-P с памятью, разогнанной до частоты 2125 МГц, что соответствует эффективной частоте 17000 МГц. Результаты видеокарты лишь на 19% хуже, чем у RTX 3070, что является достаточно хорошим показателем. Также мобильная RTX 3060M отличается от настольной немного большим количеством CUDA-ядер — 3840 против 3584.

Интересно, дойдет ли криптовалютная лихорадка до того момента, когда и ноутбуки будут скупаться для майнинга криптовалют. Теоретически, устройство можно разобрать, демонтировать плату, улучшить ее охлаждение и использовать в майнинг ферме.