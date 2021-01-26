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В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит

Мобильная GeForce RTX 3060 продемонстрировала впечатляющие результаты в майнинге эфира. Хорошая производительность, умеренные температуры и энергопотребление.
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Майнинг уже опустошил склады производителей видеокарт и специализированных интегральных схем ASIC, что же делать тем, кто еще хочет ворваться в эту сферу? На подходе ноутбуки с мобильной графикой NVIDIA нового поколения. Настольные видеокарты GeForce RTX 30-серии уже положительно зарекомендовали себя в майнинге, может быть, и мобильные варианты на что-нибудь сгодятся?

На основе фото Pierre Borthiry, Unsplash

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Похоже, что да — на мобильной графике NVIDIA Ampere можно майнить! Это безумие, но свежие снимки, добытые на просторах китайских социальных сетей Twitter блогером @harukaze5719, демонстрируют успехи RTX 3060M в майнинге эфира. Производительность видеокарты достигает 49 мегахешей в секунду. При этом энергопотребление и температура находятся на уровне 105 Вт и 66°C.

Источник: Baidu через @harukaze5719
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Как отмечает ресурс VideoCardz, в майнинге участвовал вариант Max-P с памятью, разогнанной до частоты 2125 МГц, что соответствует эффективной частоте 17000 МГц. Результаты видеокарты лишь на 19% хуже, чем у RTX 3070, что является достаточно хорошим показателем. Также мобильная RTX 3060M отличается от настольной немного большим количеством CUDA-ядер — 3840 против 3584.

Интересно, дойдет ли криптовалютная лихорадка до того момента, когда и ноутбуки будут скупаться для майнинга криптовалют. Теоретически, устройство можно разобрать, демонтировать плату, улучшить ее охлаждение и использовать в майнинг ферме.

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Теги

майнинг майнинговая лихорадка майнинг ферма майнинг эфира
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глупости. Для начала в браузере надо аппаратное ускорение включить
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fantazer
14:18
Ну у нас в Симфере двушки с 3 начинаются (Ремонт типа Бабушка с Дедушкой жили)
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
allbuks
14:18
ну, дык ЛГБТ же.
The Last of Us Part II всё же удалось обогнать The Witcher 3 по числу наград «Игра года»
fantazer
14:17
Ха как знал, неделю назад 2070с поставил майнить. Игорь все равно нет
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
Альберт Хромов
14:17
Новостройки или нет? Многие рассчитывают на ипотеку в новостройке, так как банки не дают на вторичку в большинстве случаев. Наклепал личинок и вперёд за ипотекой.
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
JackHuman
14:15
Вот это оверклокеры, которых мы заслужили, как в старые-добрые нулевые-десятые. По сравнение с вашими статьями 90% сайта ширпотреб, у вас действительно достойная работа, моё уважение!
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rebel-1
14:15
за каким МКАДОМ? В 10 километрах от него? У нас недалеко от Урюпинска однушки 700, двушки лям-полтора(в зависимости от ремонта), трехи от полутора.
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
0xffffh
14:15
шта? какие монстры, какие воющие вентиляторы.. i5-8400 влегкую декодит 4к 60фпс с загрузкой 50-60%, вентилятор 750 об\мин..
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