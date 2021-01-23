Майнеры скупили все ASIC — спрос на видеокарты будет только расти
Похоже, что спрос на видеокарты со стороны майнеров в ближайшее время только усилится — крупнейшие производители специализированных интегральных схем для майнинга ASIC сообщают о дефиците своих устройств.
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В настоящее время от нехватки чипов страдают все отрасли и майнеры не исключение. Объемы заказов на специализированное оборудование для майнинга огромны, практически все запасы распроданы, а отгрузка новых заказов будет доступна только в начале осени, сообщает агентство Reuters со ссылкой на крупнейших производителей и влиятельных людей в индустрии. Стоимость новых устройств стремительно растет, даже на б/у оборудование цены зашкаливают.
Отмечается, что лидером по закупкам является отнюдь не Китай, а страны Северной Америки. Китай теряет позиции и долю рынка биткоинов. Крупнейшие контрактные производители, компании TSMC и Samsung, ограничивают заказы производителей ASIC, пытаясь сосредоточиться на рынке потребительской электроники, где спрос стабилен.
Из-за дефицита ASIC все больше майнеров будет интересоваться новыми видеокартами и остановить их сможет только падение курса криптовалют, которого пока не предвидится. Даже негативные сценарии аналитиков указывают на стоимость биткоина около $19000, но до этой отметки криптовалюте, вероятно, не дадут упасть крупные инвесторы.
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