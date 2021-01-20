Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Французский технический ресурс Overclocking.com сообщает о высокой вероятности возвращения на рынок видеокарт NVIDIA прошлого поколения. Информация, якобы предоставленная несколькими партнерами компании NVIDIA, указывает на перезапуск моделей GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super.

реклама



Недавно NVIDIA выпустила на рынок GeForce RTX 3060 Ti, которая по производительности является заменой RTX 2080 Super. Также уже анонсирована RTX 3060, которая, вероятно, заменит RTX 2070 Super. Преемниками RTX 2060 и ее Super версии должны были стать RTX 3050/Ti, но информации о них пока еще достаточно мало. По одним сведениям, RTX 3050 Ti была отменена, по другим — была переименована в RTX 3060.

Очевидно, что NVIDIA испытывает проблемы из-за нехватки новых чипов, к этому добавляется огромный спрос со стороны майнеров, да и у Samsung наверняка дела идут не по запланированному сценарию — глава компании арестован. Поэтому возрождение продуктов предыдущей линейки, основанной на 12-нм техпроцессе TSMC, выглядит разумно.

анонсы и реклама Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 2080 в Регарде - смотри цену RTX 2070 Gigabyte - цена очень удивит Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит <b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b> Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

На данный момент неизвестно, появятся ли RTX 2060 в розничной продаже. Доступ к видеокартам могут получить только OEM-сборщики ПК. Непонятна и ценовая политика, отмечается, что модели Turing будут продаваться по цене от €300 до €400 евро и выше, в то время как стоимость RTX 3060 составляет €339 (с учетом налогов).