NVIDIA может вернуть GeForce RTX 2060/Super на рынок из-за дефицита Ampere
Французский технический ресурс Overclocking.com сообщает о высокой вероятности возвращения на рынок видеокарт NVIDIA прошлого поколения. Информация, якобы предоставленная несколькими партнерами компании NVIDIA, указывает на перезапуск моделей GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super.
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Недавно NVIDIA выпустила на рынок GeForce RTX 3060 Ti, которая по производительности является заменой RTX 2080 Super. Также уже анонсирована RTX 3060, которая, вероятно, заменит RTX 2070 Super. Преемниками RTX 2060 и ее Super версии должны были стать RTX 3050/Ti, но информации о них пока еще достаточно мало. По одним сведениям, RTX 3050 Ti была отменена, по другим — была переименована в RTX 3060.
Очевидно, что NVIDIA испытывает проблемы из-за нехватки новых чипов, к этому добавляется огромный спрос со стороны майнеров, да и у Samsung наверняка дела идут не по запланированному сценарию — глава компании арестован. Поэтому возрождение продуктов предыдущей линейки, основанной на 12-нм техпроцессе TSMC, выглядит разумно.
На данный момент неизвестно, появятся ли RTX 2060 в розничной продаже. Доступ к видеокартам могут получить только OEM-сборщики ПК. Непонятна и ценовая политика, отмечается, что модели Turing будут продаваться по цене от €300 до €400 евро и выше, в то время как стоимость RTX 3060 составляет €339 (с учетом налогов).
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