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Цена Ethereum достигла $1440 и обновила исторический максимум

Крупнейшему альткоину прогнозируют дальнейший рост.
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Второй по рыночной капитализации альткоин достиг нового максимума по отношению к доллару США. Начало года для Ethereum выдалось достаточно неплохим, хотя это справедливо для всего рынка криптовалют, однако Ethereum отличался достаточно активным ростом и наконец-то смог обновить рекорд 2018 года. Новый пик пары ETH/USD зафиксирован на отметке $1440, по данным биржи Binance.

На основе фото Thought Catalog, Unsplash

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Как отмечают специалисты Cointelegraph и Blockchain News, крупнейший альткоин ускорился за счет интереса к сектору децентрализованных финансов (DeFi), построенному на базе сети Ethereum. Аналитики начинают повторять свои прогнозы о скором достижении Ethereum стоимости $1600 и $1800, на некоторое время криптовалюта может консолидироваться на уровне $2800.

Источник: Binance

В самых смелых прогнозах говорится, что у Ethereum есть шансы обогнать Bitcoin. Ряд перспективных проектов на базе Ethereum находится на начальной стадии реализации, их выход на рынок может ускорить рост криптовалюты и продлить ее бычий тренд.

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Александр Дедок
16:50
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peppery
16:49
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А все просто. На рынке криптовалют нет регуляторов как таковых. Есть несколько китов которые вложив прилично денег организуют движение вверх - через статьи в СМИ и т.д., потом на пике они скидывают мо...
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