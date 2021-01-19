Цена Ethereum достигла $1440 и обновила исторический максимум
Второй по рыночной капитализации альткоин достиг нового максимума по отношению к доллару США. Начало года для Ethereum выдалось достаточно неплохим, хотя это справедливо для всего рынка криптовалют, однако Ethereum отличался достаточно активным ростом и наконец-то смог обновить рекорд 2018 года. Новый пик пары ETH/USD зафиксирован на отметке $1440, по данным биржи Binance.
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Как отмечают специалисты Cointelegraph и Blockchain News, крупнейший альткоин ускорился за счет интереса к сектору децентрализованных финансов (DeFi), построенному на базе сети Ethereum. Аналитики начинают повторять свои прогнозы о скором достижении Ethereum стоимости $1600 и $1800, на некоторое время криптовалюта может консолидироваться на уровне $2800.
В самых смелых прогнозах говорится, что у Ethereum есть шансы обогнать Bitcoin. Ряд перспективных проектов на базе Ethereum находится на начальной стадии реализации, их выход на рынок может ускорить рост криптовалюты и продлить ее бычий тренд.
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