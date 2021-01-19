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Ресурс PCMonitor на странице своего Twitter аккаунта сообщил об изменении критериев сертификации G-SYNC ULTIMATE. Ранее, мониторы, претендующие на звание «ультимативного» решения для игр, должны были, в том числе, поддерживать технологию HDR и обеспечивать яркость в этом режиме не менее 1000 нит. Но NVIDIA без оповещения внесла изменения в эти требования, снизив их строгость.

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Теперь, чтобы получить сертификат G-SYNC ULTIMATE, монитор должен обладать просто поддержкой «реалистичной» технологии HDR. Требования к уровню яркости больше не фигурируют в списке на официальной странице NVIDIA. Специалисты PCMonitor подчеркивают, что предыдущие критерии фактически требовали от монитора соответствия стандарту VESA DisplayHDR 1000 и выше — это было главным аргументом в пользу G-SYNC ULTIMATE.

Ресурс VideoCardz обратил внимание на три новых игровых монитора, которые NVIDIA представила на выставке CES 2021:

ASUS PG32UQX

MSI MEG MEG381CQR

LG 34GP950G

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Модель от ASUS обладает сертификатом VESA DisplayHDR 1400, модели от других производителей могут похвастаться только VESA DisplayHDR 600, но все они получили сертификацию G-SYNC ULTIMATE от NVIDIA.