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Пока Илон Маск и Джефф Безос передают друг другу эстафету в гонке за звание самого богатого бизнесмена, Билл Гейтс, занимающий сейчас четвертую позицию в этом рейтинге Forbes, стал крупнейшим владельцем сельхозугодий в США.

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Ресурс MarketWatch со ссылкой на NYPost и данные журнала The Land Report сообщает, что один из основателей Microsoft, миллиардер, стабильно занимающий лидирующие позиции в списке Forbes, стал королем сельскохозяйственных угодий, скупив около 242000 акров или 980 кв. км земель. Кроме этого, во владения Гейтса входят еще 27000 акров или 110 кв. км земель другого назначения. Земли приобретены в 19 штатах США.

Зачем миллиардеру столько земли для ведения сельскохозяйственной деятельности — неизвестно. Билл Гейтс активно интересуется различными сферами бизнеса. Фонд Билла и Мелинды Гейтс проявляет интерес к сельскому хозяйству и созданию генетически модифицированных сортов различных культур, устойчивых к болезням. Возможно, огромные владения Гейтса используются как раз-таки для проведения экспериментов с селекцией и выращиванием новых ГМ растений.