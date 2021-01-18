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Китайская автомобилестроительная компания NIO на недавно состоявшемся мероприятии NIO Day 2021 представила ряд новых продуктов и разработок. Бесспорно, кульминацией события стала презентация первого седана компании ET7, но, кроме этого, NIO анонсировала следующее поколение станций для быстрой замены аккумуляторов.

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Возможность замены аккумулятора — это достаточно важный вопрос для электромобиля и платформа NIO позволяет решить его без затруднений. Аккумулятор заменяется в считанные минуты, что удобно не только в случае сервисных работ, но и позволяет создать сеть необслуживаемых станций замены.

Зарядка аккумулятора может растянуться на долгое время, особенно если источник энергии не обладает требуемой мощностью, а станция установит в электромобиль полностью заряженный аккумулятор за 3 минуты.

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Первое поколение станций насчитывает около 200 точек. По сообщению cnEVpost, соучредитель и президент NIO, Цинь Лихонг, в своем выступлении на мероприятии EV100 заявил, что в период с марта по апрель второе поколение станций начнет активно разворачиваться в Китае, а к концу года общее количество точек вырастет до 500.

Каждая станция вмещает до 13 аккумуляторов и позволяет совершать до 312 замен в сутки. Вся процедура, начиная от автоматической парковки автомобиля и заканчивая выездом со станции, автоматизирована и запускается из салона электромобиля.