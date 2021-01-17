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Google закроет для других Chromium браузеров доступ к синхронизации и другим частным API

Проверка выявила нарушения со стороны разработчиков сторонних браузеров.
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Компания Google сообщила о намерении заблокировать доступ к ряду своих API-интерфейсов в Chromium — проекте с открытым исходным кодом, который является основой не только Google Chrome, но и множества других веб-браузеров, например Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Brave.

фотография пользователя JiahuiH, распространяемая по лицензии CC BY-SA 2.0 на Flickr На основе фото Jonathan Kemper, Unsplash

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Технический директор Google Chrome, Йохен Эйзингер, в официальном блоге проекта Chromium сообщил об использовании сторонними разработчиками частных функций Google. Недавняя проверка выявила злоупотребление API синхронизации, звонков, контактов и других функций, которые могут использоваться только в Google Chrome. В связи с этим Google заблокирует доступ к ряду API с 15 января 2021 года, сделав их недоступными для любого другого браузера.

Крупные разработчики, вероятно, не пострадают — они используют свои инструменты. Некоторые браузеры могут частично пострадать, однако никто не застрахован от неожиданностей в виде потери доступа к каким-либо функциям, к тому же точный список ограничений не приводится, есть вероятность потери доступа к проверке правописания, возможны перебои с установкой расширений из магазина Google. Больше всего достанется небольшим проектам, активно использовавшим возможности синхронизации Google и ряд других функций. Среди таких проектов можно выделить Cent, Colibri, Torch.

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Андрей Мокроусов
11:19
Понятно. Открыта до поры до времени.
Google закроет для других Chromium браузеров доступ к синхронизации и другим частным API
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11:19
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