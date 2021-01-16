Новый генеральный директор Intel обозначил главного конкурента на рынке ПК
Новый генеральный директор Intel, Патрик Гелсинджер, вступит в должность только после 15 февраля, однако, если верить публикации издания The Oregonian, цитату из которой приводит ресурс The Verge, на прошедшем собрании будущий руководитель уже обозначил главного конкурента и это не AMD.
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Часть высказывания Гелсинджера можно интерпретировать двояко, но главный смысл заключается в том, что цель нового генерального директора Intel: предоставить для рынка ПК продукты лучше, чем любые предложения компании из Купертино — Apple.
Компании долгое время были связаны партнерскими отношениями. Процессоры Intel использовались во множестве продуктов Apple, однако, как утверждалось, замедление динамики прироста производительности и повышенное энергопотребление все больше не устраивали Apple и компания разработала собственные чипы для компьютеров и ноутбуков Mac.
Новый 8-ядерный SoC Apple M1 на базе архитектуры ARM продемонстрировал отличную производительность и энергопотребление. А ряд слухов указывает на активную разработку 32-ядерных высокопроизводительных чипов, которые займут место в рабочих станциях Mac Pro, для других компьютеров и ноутбуков готовятся чипы с 12, 16 или 20 ядрами. Эта новость, опубликованная Bloomberg в декабре, моментально снизила акции Intel.
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