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До инаугурации избранного президента США, Джозефа Байдена (Joseph Biden), остается 5 дней. А пока Дональд Трамп продолжает вести войну с Китаем. Санкции США уже серьезно ударили по одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний — Huawei. Теперь в черный список попала Xiaomi, которую подозревают в связях с военным организациям Китая. На данный момент речь идет о лишении Xiaomi потока инвестиций из США.

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Xiaomi выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что «...всегда придерживалась законов и нормативных актов, в соответствии с которыми ее услуги и продукты предоставляются для гражданского или коммерческого использования. Компания заявляет, что не принадлежит и не контролируется китайскими военными, а также не является китайской военной компанией. Компания примет соответствующие меры для защиты своих интересов и интересов акционеров...».

Остается надеяться, что избранный президент США переведет диалог с Китаем в более позитивное русло и компании удастся избежать тяжелых санкций, влияющих на производство и развитие ее продуктов. Xiaomi достаточно сильна, чтобы справиться с большинством ограничений, но, как и в случае с Huawei, запреты могут серьезно нарушить планы компании и сорвать как выход новых продуктов, так и поддержку старых. На данный момент Xiaomi «...изучает последствия инцидента, чтобы более полно оценить его влияние. Компания сделает дальнейшие объявления спустя некоторое время».

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Источник: Xiaomi в Weibo