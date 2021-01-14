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Компания Samsung Display анонсировала новую технологию Samsung Blade Bezel. Новостью поделился известный Twitter-блогер @UniverseIce, обнаруживший официальное сообщение компании на китайской платформе Weibo.

Unsplash На основе фото Sigmund

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Технология Samsung Blade Bezel позволит переместить веб-камеру ноутбука под экран, так же, как и во множестве будущих смартфонов, прототипы которых активно испытываются известными производителями. Компания ZTE уже успела выпустить первый в мире смартфон с камерой под экраном (under display camera, UDC).

Инновационная модель Axon 20 5G уже представлена на рынке. Расположение камеры под дисплеем негативно сказалось на качестве снимков. Низкое качество можно списать на недоработки из-за желания ZTE первой представить необычное устройство с «невидимой» камерой.

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Очевидно, что перемещение веб-камеры под экран ноутбука позволит либо сократить размеры устройства, либо увеличить диагональ экрана за счет освободившегося пространства. Есть и проблема, как теперь заклеивать веб камеру?