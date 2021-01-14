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Череда аварий на крупнейших предприятиях полупроводниковой отрасли не прекращается. Перебои с электроснабжением, природные катаклизмы и ряд других обстоятельств уже внесли негативные коррективы в производство и поставки DRAM и GDDR памяти. Проблемы ощущаются и при производстве множества других компонентов, о чем уже неоднократно сообщалось в новостях.

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Очередная чрезвычайная ситуация произошла на китайской фабрике крупнейшего производителя керамических конденсаторов Shenzhen Huaxinke Technology, расположенной в провинции Гуандун. Портал Hexun сообщает, что на последних этажах производственного комплекса возникло возгорание. Пожар удалось быстро локализовать, о серьезных последствиях не сообщается, но, как обычно, отмечается, что оценка ущерба еще не завершена и, даже если производственная линия не пострадала, инцидент серьезно отразится на поставках.

Ситуация осложняется тем, что другие крупные производственные площадки в Японии и Малайзии столкнулись с проблемами из-за пандемии и ограничительных мер. Производство остановлено или серьезно ограничено, страны закрывают границы, вводят «локдаун», который нарушает логистические цепочки. Без сомнения, авария отразится на поставках процессоров, видеокарт и других компонентов.