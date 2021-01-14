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Множество данных указывало на подготовку компанией NVIDIA усовершенствованной версии флагмана GeForce RTX 3080. Официальная информация о модификации Ti должна была появиться либо на выставке CES 2021, либо после праздничного сезона в Китае, производство могло начаться в конце февраля или в марте, но теперь, по сообщениям ряда источников, модель откладывается на неопределенный срок.

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Неизвестным остается будущее не только GeForce RTX 3080 Ti, но и других моделей, которые должны были заполнить ниши между текущими ключевыми представителями поколения Ampere. Проблемы с производством и поставками сохраняются, поэтому компания не может расширить предложение — компонентов недостаточно даже для основных моделей.

Стив Берк (Steve Burke), создатель ресурса Gamers Nexus, благодаря связям с партнерами NVIDIA, получил информацию о заморозке GeForce RTX 3080 Ti до улучшения и стабилизации ситуации с производством и поставками. По некоторым данным, у NVIDIA были планы на выпуск моделей Super, они также откладываются на неопределенный срок. Ресурс VideoCardz в своем Twitter @VideoCardz также подтвердил, что срок анонса GeForce RTX 3080 Ti на данный момент неопределен.