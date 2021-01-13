Кроссовер Tesla Model Y получил наивысшие оценки безопасности в США
Ресурс Autoblog сообщает, что Tesla Model Y, популярный электрический SUV, получил высшие оценки в каждом тесте NHTSA. Общая оценка транспортного средства NHTSA складывается из результатов:
- лобового испытания, имитирующего столкновение транспортных средств, каждое из которых движется со скоростью около 56 км/ч
- бокового испытания, которое имитирует столкновение на перекрестке с автомобилем движущимся на скорости около 62 км/ч, а также столкновение со столбом или деревом, когда удар приходится в боковую стойку
- испытания на устойчивость к опрокидыванию при потере управления
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Во всех испытаниях Tesla Model Y получила наивысшую оценку — 5 звезд и, соответственно, общая оценка автомобиля также составила 5 звезд. Кроме этого, Tesla Model Y обладает всеми рекомендованными технологиями безопасности — это предупреждение об опасности лобового столкновения, экстренное торможение, предупреждение об изменении траектории движения, когда водитель покидает свою полосу движения, наличие системы динамического торможения.
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