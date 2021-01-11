Впервые за всю историю франшизы GTA главным героем VI части может стать женщина
Слухи о новой части Grand Theft Auto не утихают, в сети то и дело появляется различная информация о GTA VI. Как правило, эти данные ничем не подтверждены и опубликованы анонимными источниками. Но на этот раз информация исходит от достаточно известного инсайдера.
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Очевидно, что в ближайшее время выход GTA VI не входит в планы Rockstar Games. Разработчик продолжает развивать GTA V, точнее ее многопользовательский режим GTA Online, расширяемый крупными обновлениями с большим количеством контента. Но начальный этап разработки GTA VI наверняка идет уже не один год.
Сегодня Том Хендерсон (Tom Henderson), известный рядом точных предсказаний об играх франшизы Call of Duty, некоторых подробностях о серии Battlefield и игровых консолях нового поколения, сообщил, что в GTA VI одним из главных героев будет женщина, впервые за всю историю франшизы GTA. Более никаких подробностей не сообщается. До этого в различных слухах утверждалось, что в GTA VI нас ждут 3 или 4 главных героя мужского пола.
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