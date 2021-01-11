Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Слухи о новой части Grand Theft Auto не утихают, в сети то и дело появляется различная информация о GTA VI. Как правило, эти данные ничем не подтверждены и опубликованы анонимными источниками. Но на этот раз информация исходит от достаточно известного инсайдера.

реклама



Очевидно, что в ближайшее время выход GTA VI не входит в планы Rockstar Games. Разработчик продолжает развивать GTA V, точнее ее многопользовательский режим GTA Online, расширяемый крупными обновлениями с большим количеством контента. Но начальный этап разработки GTA VI наверняка идет уже не один год.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Сегодня Том Хендерсон (Tom Henderson), известный рядом точных предсказаний об играх франшизы Call of Duty, некоторых подробностях о серии Battlefield и игровых консолях нового поколения, сообщил, что в GTA VI одним из главных героев будет женщина, впервые за всю историю франшизы GTA. Более никаких подробностей не сообщается. До этого в различных слухах утверждалось, что в GTA VI нас ждут 3 или 4 главных героя мужского пола.