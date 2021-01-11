Завтра NVIDIA представит Resizable BAR для GeForce RTX 30 на официальном онлайн-мероприятии
NVIDIA запланировала на 12 января онлайн-мероприятие. Анонс в официальном Twitter аккаунте компании намекает, что основной темой станут мобильные дискретные графические ускорители GeForce RTX 30-серии. NVIDIA также может анонсировать настольные видеокарты GeForce RTX 3060 и обновленную версию флагмана серии.
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Еще одну тему завтрашнего мероприятия подтвердил редактор портала Wccftech, Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba) в Twitter @hms1193. NVIDIA должна рассказать о своей реализации технологии Resizable BAR (Base Address Registers), позволяющей процессору получить доступ сразу ко всей видеопамяти, а не к объему, ограниченному 256 МБ. Это позволяет увеличить производительность в играх на 5-15%.
Комментарий автора «Resizable BAR приходит в RTX 30 серии» вносит некоторые опасения в то, что поддержку получат только новейшие графические ускорители на базе архитектуры Ampere. Точная информация станет доступна завтра в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть в официальных каналах NVIDIA на YouTube и Twitch.
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