Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA запланировала на 12 января онлайн-мероприятие. Анонс в официальном Twitter аккаунте компании намекает, что основной темой станут мобильные дискретные графические ускорители GeForce RTX 30-серии. NVIDIA также может анонсировать настольные видеокарты GeForce RTX 3060 и обновленную версию флагмана серии.

реклама



Еще одну тему завтрашнего мероприятия подтвердил редактор портала Wccftech, Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba) в Twitter @hms1193. NVIDIA должна рассказать о своей реализации технологии Resizable BAR (Base Address Registers), позволяющей процессору получить доступ сразу ко всей видеопамяти, а не к объему, ограниченному 256 МБ. Это позволяет увеличить производительность в играх на 5-15%.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Комментарий автора «Resizable BAR приходит в RTX 30 серии» вносит некоторые опасения в то, что поддержку получат только новейшие графические ускорители на базе архитектуры Ampere. Точная информация станет доступна завтра в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть в официальных каналах NVIDIA на YouTube и Twitch.