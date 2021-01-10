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Компания Intel должна представить на CES 2021 новую серию процессоров Rocket Lake-S и материнских плат на базе чипсетов 500-серии. Информация о ряде продуктов от компаний GIGABYTE и ASUS уже просочилась в интернет.

ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLICIAL ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLICIAL Источник: Twitter @harukaze5719

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Перед нами 5 моделей, которые относятся к премиальному и высококлассному сегменту. В глаза сразу бросается подсистема питания и ее охлаждение. Процессоры Rocket Lake-S все еще основаны на 14-нм техпроцессе, что делает их горячими и прожорливыми. Частоты свыше 5 ГГц будут достигаться за счет технологий Turbo Boost, Thermal Velocity Boost, повышения лимита энергопотребления до 250 Вт и даже выше.

GIGABYTE Z590 AORUS Xtreme ASUS Prime Z590-A ASUS TUF Z590-PLUS WIFI [2] Источник: VideoCardz [1]

Материнские платы должны обладать соответствующей подсистемой питания. Модель GIGABYTE получила 20+1 фаз. Количество фаз на моделях ASUS скрыто системой охлаждения. Премиальные платы оборудованы двумя 8-контактными разъемами питания EATX12V, другие модели получили коннекторы 8+4.

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Источник: Twitter @harukaze5719, VideoCardz [1], [2]