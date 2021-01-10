Фото премиальных материнских плат Z590 от GIGABYTE и ASUS просочились в интернет
Компания Intel должна представить на CES 2021 новую серию процессоров Rocket Lake-S и материнских плат на базе чипсетов 500-серии. Информация о ряде продуктов от компаний GIGABYTE и ASUS уже просочилась в интернет.
реклама
Перед нами 5 моделей, которые относятся к премиальному и высококлассному сегменту. В глаза сразу бросается подсистема питания и ее охлаждение. Процессоры Rocket Lake-S все еще основаны на 14-нм техпроцессе, что делает их горячими и прожорливыми. Частоты свыше 5 ГГц будут достигаться за счет технологий Turbo Boost, Thermal Velocity Boost, повышения лимита энергопотребления до 250 Вт и даже выше.
Материнские платы должны обладать соответствующей подсистемой питания. Модель GIGABYTE получила 20+1 фаз. Количество фаз на моделях ASUS скрыто системой охлаждения. Премиальные платы оборудованы двумя 8-контактными разъемами питания EATX12V, другие модели получили коннекторы 8+4.
Источник: Twitter @harukaze5719, VideoCardz [1], [2]
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила