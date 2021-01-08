Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
Со стремительным ростом криптовалют начинается новый период майнинговой лихорадки, а это значит, что заинтересованность в новых игровых видеокартах испытывают не только геймеры, но и майнеры, сметающие новинки со складов для строительства майнинг ферм.
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Высокий курс криптовалют привлекает даже тех, кто ранее не интересовался майнингом. Ведь обладатели производительных видеокарт могут воспользоваться площадками брокеров и их программным обеспечением, снижающим уровень входа в майнинг для обычных пользователей.
Площадка NiceHash ответила в своем блоге на вопрос, какая видеокарта показывает лучшие результаты в майнинге. Это NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе архитектуры Ampere. Модель обладает оптимальным сочетанием характеристик и демонстрирует высокую эффективность. По данным NiceHash, доход владельца майнинг фермы из 10 GeForce RTX 3060 Ti составляет €40 в день или €1000 в месяц. Окупаемость при текущем курсе — пол года.
В майнере Excavator с алгоритмом daggerhashimoto хешрейт GeForce RTX 3060 Ti находится на уровне 50 МХс при энергопотреблении 191 Вт, эффективность — 0,263 МХс/Вт. Дополнительная оптимизация позволяет увеличить эффективность на 84% за счет снижения потребляемой мощности.
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Источник: NiceHash
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