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Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц

Курс биткоина превысил $41000, эфира — $1200. Множество аналитиков сходятся во мнении, что потенциал еще далеко не исчерпан и, вопреки ожиданиям скептиков, рынок продолжит расти. Самое время определиться, какую видеокарту выбрать для майнинга, пока новинки еще можно найти.
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Со стремительным ростом криптовалют начинается новый период майнинговой лихорадки, а это значит, что заинтересованность в новых игровых видеокартах испытывают не только геймеры, но и майнеры, сметающие новинки со складов для строительства майнинг ферм.

Фото Pierre Borthiry на Unsplash    

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Высокий курс криптовалют привлекает даже тех, кто ранее не интересовался майнингом. Ведь обладатели производительных видеокарт могут воспользоваться площадками брокеров и их программным обеспечением, снижающим уровень входа в майнинг для обычных пользователей.

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Площадка NiceHash ответила в своем блоге на вопрос, какая видеокарта показывает лучшие результаты в майнинге. Это NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе архитектуры Ampere. Модель обладает оптимальным сочетанием характеристик и демонстрирует высокую эффективность. По данным NiceHash, доход владельца майнинг фермы из 10 GeForce RTX 3060 Ti составляет €40 в день или €1000 в месяц. Окупаемость при текущем курсе — пол года.

В майнере Excavator с алгоритмом daggerhashimoto хешрейт GeForce RTX 3060 Ti находится на уровне 50 МХс при энергопотреблении 191 Вт, эффективность — 0,263 МХс/Вт. Дополнительная оптимизация позволяет увеличить эффективность на 84% за счет снижения потребляемой мощности.

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Источник: NiceHash

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ego0550
19:20
Если покупать по текущим ценам то конечно, но те, кто закупился по нормальным - на данный момент уже окупили половину стоимости дорогих карт. А всякие там радики 5700 или 1660 уже и окупили себя счита...
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
Nikita Artemyev
19:19
Это зелот, привыкай
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA – RTX 3070/3080 Super, RTX 3050 Ti – сроки и цены
Renegade1979
19:19
Epoch DAG MB DAG % Hashrate Loss % 381 4072 100.00% 59.30 0.0% 382 4080 99.95% 58.38 -1.6% 383 4088 99.76% 54.89 -7.4% 384 4096 99.56% 51.46 -13.2% 385 4104 99.37% 48.29 -18.6% 386 4112 99.17% 45.17 -...
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
Дмитрий
19:17
В никсе есил где и остались, буквально за минуту все джифорсы пропали на 8 гигов Можно констатировать карт нет. А если и майнить то уже сейчас надо
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
Renegade1979
19:17
Если 570 4гиговая, то и не взяли, кому она надо на эфире
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
ego0550
19:17
Ну пока что продолжают копать с потерей эффективности на каждой эпохе в зомби-мод.
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
Василий Иванов
19:16
еще как поддается .причем именно биток
Bitcoin достиг отметки в 40 000$ и рухнул до 36 000$ - волатильность может говорить о скором обвале
Дмитрий
19:16
Буквально прайс обновил вниксе на глазах большая часть карт пропала из наличия
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
Вадим Пионер
19:15
Спасибо, буду пробывать.
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
Renegade1979
19:15
Вроде ж уже все, DAG файл стал больше 4 Гб в том году
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
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