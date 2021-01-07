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Высокий уровень обзорности компонентов достигается за счет применения в конструкции панелей с прозрачными секциями из закаленного 4-мм стекла. Вся площадь фронтальной панели выполнена из стекла, две другие панели, расположенные по бокам, объединяют стеклянные и вентиляционные секции. Боковые панели позволяют взглянуть на компоненты под различным углом.

На задней и верхней панели предусмотрено вентиляционное отверстие с креплениями под 120 или 140-мм вентилятор. Два 2,5″ накопителя устанавливаются в нижней части корпуса, а для установки двух дополнительных 3,5″ накопителей придется отказаться от заднего вентилятора. В верхней части можно закрепить 120-мм AIO-систему жидкостного охлаждения. Поддерживается установка полноразмерных блоков питания длиной 180 мм.

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В конструкции продумано множество мелочей для комфортной сборки и эксплуатации. Все панели легко демонтируются и имеют съемные пылевые фильтры на магнитах или защелках. Материнская плата mini-ITX устанавливается панелью ввода-вывода вверх, при этом видеокарта располагается по высоте корпуса, что позволяет вместить модели длиной до 330 мм. Подключенные к плате провода скрываются под крышкой с пылевым фильтром.

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Источник: Thermaltake, YouTube