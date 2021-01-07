Дефицит видеокарт сохранится — AMD гораздо сложнее решить проблемы
СМИ отмечают, что на данный момент взлет криптовалют, пожалуй, самая серьезная из проблем для рынка видеокарт. Для NVIDIA увеличить производство игровых видеокарт GeForce проще, поскольку производственные линии Samsung хоть и работают на полную мощность, но загружены не настолько, как линии TSMC, контракт с которой заключен у AMD.
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AMD находится в гораздо более сложном положении. Как отмечается в материале корейского ресурса Digital Daily, в очереди заказчиков TSMC у компании Apple наивысший приоритет. А из всех ресурсов, выделенных AMD, около 80% отводится на производство чипов для игровых консолей нового поколения: PlayStation 5, Xbox Series X и S.
Только 20% мощностей, доступных AMD, свободно для всего многообразия остальной продукции и перед компанией стоит сложнейшая задача грамотного распределения этого объема между процессорами и видеокартами для различных сегментов рынка. Расширить объемы производства очень сложно, даже в случае грамотного планирования, дефицит продуктов AMD будет более ощутим и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.
В свою очередь, ресурс Cowcotland напоминает о землетрясении на Тайване. Уточняется, что среди остановленных фабрик были и 3 площадки Micron, производящие не только DRAM, но и GDDR6 память, в которой нуждаются видеокарты NVIDIA.
Источник: Digital Daily, Cowcotland
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