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СМИ отмечают, что на данный момент взлет криптовалют, пожалуй, самая серьезная из проблем для рынка видеокарт. Для NVIDIA увеличить производство игровых видеокарт GeForce проще, поскольку производственные линии Samsung хоть и работают на полную мощность, но загружены не настолько, как линии TSMC, контракт с которой заключен у AMD.

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AMD находится в гораздо более сложном положении. Как отмечается в материале корейского ресурса Digital Daily, в очереди заказчиков TSMC у компании Apple наивысший приоритет. А из всех ресурсов, выделенных AMD, около 80% отводится на производство чипов для игровых консолей нового поколения: PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Только 20% мощностей, доступных AMD, свободно для всего многообразия остальной продукции и перед компанией стоит сложнейшая задача грамотного распределения этого объема между процессорами и видеокартами для различных сегментов рынка. Расширить объемы производства очень сложно, даже в случае грамотного планирования, дефицит продуктов AMD будет более ощутим и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

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В свою очередь, ресурс Cowcotland напоминает о землетрясении на Тайване. Уточняется, что среди остановленных фабрик были и 3 площадки Micron, производящие не только DRAM, но и GDDR6 память, в которой нуждаются видеокарты NVIDIA.

Источник: Digital Daily, Cowcotland