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В прошлом году TSMC достигла соглашения о строительстве фабрики на юго-западе США, в крупнейшем городе штата Аризона. TSMC должна будет создать в США дочернюю компанию, что откроет ей двери к государственным тендерам и позволит конкурировать с ведущими американскими полупроводниковыми компаниями.

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Оригинальное фото"DSC_8701", автор 曾成訓, лицензия CC BY 2.0

Теперь, как сообщают азиатские СМИ, Японии удалось уговорить TSMC создать предприятие совместно с Министерством экономики, торговли и промышленности (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) для строительства в столице завода по упаковке и тестированию чипов.

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Напряженность отношений между США и Китаем, высокие риски торговой и технологической войны, нестабильность в Южно-Китайском море вызывают беспокойство у властей Японии и представителей отрасли, поэтому TSMC было предложено множество вариантов сотрудничества. Самым выгодным для Японии было создание совместного научно-исследовательского центра. Власти были готовы активно спонсировать этот проект, однако TSMC отказалась от этого предложения. Причиной, возможно, являлось отсутствие налаженной цепочки поставок и некоторая несогласованность в приоритетах исследований.

Источник: United Daily News