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Цены на видеокарты и материнские платы ASUS вырастут в первом квартале

Прогнозы начинают сбываться, рост цен на компоненты и электронику неизбежен.
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Конец прошлого года был насыщен новостями о грядущем росте цен на электронику. Это связывалось с увеличением стоимости производства 8-дюймовых кремниевых пластин, памяти, контроллеров, меди, резисторов, перечислять можно бесконечно. Многие расценивали эти новости как очередной «вброс», однако прогнозы начинают сбываться и компании уже заявляют о повышении рекомендованной стоимости своих продуктов.

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Достаточно часто упоминаемый Twitter блогер @harukaze5719 обратил внимание на публикацию компании ASUS в Facebook. В соответствии с заявлением, уже в начале 2021 года рекомендованные цены на материнские платы и видеокарты ASUS увеличатся в связи с ростом стоимости компонентов, операционных расходов, логистической деятельности и тарифов. Автор публикации, Juan Jose Guerrero III, является менеджером по техническому маркетингу, исходя из информации в профиле.

Источник: ASUS PC DIY Facebook через Twitter @harukaze5719

 

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Компания отмечает, что рост цен ожидается для «отмеченной наградами серии графических карт и материнских плат». Название серий не уточняется, вероятно, для всех продвинутых моделей ASUS рост цен будет ощутим, но компания обещает его минимизировать.

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Теги

asus видеокарты материнские платы материнская плата материнские платы asus
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timon55
11:29
Никто никуда не подводит. Закон рынка -Хочешь играть-Плати.
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Дмитрий Соколов
11:29
У бритов - разведывательные, а у UXV Combatant или Ocean Avenger - вполне себе ударные))) И я считаю это будущее куда надо развиваться, а не надувать щеки, что мы сможем в конце концов построить свой ...
3D принтеры - заводы будущего
Алексей Соснов
11:28
Ну тогда я ничего нового не увижу. У меня итак мамка и проц примерно равны по цене (asus z490-h + 10600k). Но я всё же думаю , что речь именно о росте и процов и мамок вскоре.
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Alexshanghai
11:27
чего уж не сразу мамка = топовая видео карта?) элементов на мамка не меньше чем на видяхе)) разве что памяти не хватает...
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Дмитрий Соколов
11:25
Умоляю! Включите наконец логику!!! Что проще - загрузить несколько негабаритных (то бишь занимающих кучу полезного пространства) дронов и после их неизбежной потери во время боевых действий стать слеп...
3D принтеры - заводы будущего
Лучезарная Куртка
11:25
Нужно больше золота!
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
omoikane
11:25
Это была бы "сказка", только вот я в детские сказки не верю :D
Intel Core i7-11700K приблизился к Ryzen 7 5800X в тесте Passmark
Furyomg
11:24
Скорее нас подводят, что цена должна быть процессор = материнка
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Listoman
11:23
Обещали до релиза, а теперь принялись обещать уже после релиза... Так-то за месяц игра до сих пор не получила ни одного нормального патча, а до лета тут осталось всего 5 месяцев, скорее можно поверить...
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
nikolai3anv
11:22
Ну просто ... Нет то есть до этого цены типа норм были что ли? Охренеть!
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
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