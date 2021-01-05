Цены на видеокарты и материнские платы ASUS вырастут в первом квартале
Конец прошлого года был насыщен новостями о грядущем росте цен на электронику. Это связывалось с увеличением стоимости производства 8-дюймовых кремниевых пластин, памяти, контроллеров, меди, резисторов, перечислять можно бесконечно. Многие расценивали эти новости как очередной «вброс», однако прогнозы начинают сбываться и компании уже заявляют о повышении рекомендованной стоимости своих продуктов.
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Достаточно часто упоминаемый Twitter блогер @harukaze5719 обратил внимание на публикацию компании ASUS в Facebook. В соответствии с заявлением, уже в начале 2021 года рекомендованные цены на материнские платы и видеокарты ASUS увеличатся в связи с ростом стоимости компонентов, операционных расходов, логистической деятельности и тарифов. Автор публикации, Juan Jose Guerrero III, является менеджером по техническому маркетингу, исходя из информации в профиле.
Компания отмечает, что рост цен ожидается для «отмеченной наградами серии графических карт и материнских плат». Название серий не уточняется, вероятно, для всех продвинутых моделей ASUS рост цен будет ощутим, но компания обещает его минимизировать.
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