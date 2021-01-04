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В базе данных бенчмарка Geekbench появился новый результат процессора Intel Core i7-11700K. Данные обнаружил небезызвестный @TUM_APISAK. В свою очередь, другой информатор, известный как @OneRaichu, подчеркнул, что данный результат получен при использовании в системе оперативной памяти DDR4-3600.

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На этот раз тестирование проходило в 4 версии бенчмарка Geekbench, которая уже не пользуется большой популярностью, однако за сегодняшний день в базе данных есть несколько свежих результатов конкурирующих процессоров AMD и Intel.

Представитель Rocket Lake-S, в активе которого 8 ядер и технология Hyper Threading, на частоте 5 ГГц набрал 7857 и 42011 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Для сравнения, оценка 10-ядерного Core i9-10900KF на частоте 5,4 ГГц в системе с DDR4-4500 составляет 7519 и 48190 баллов. Также @harukaze5719 приводит результат i7-10700K 5,2 ГГц с DDR4-3600 — 6762 и 38307 баллов, что позволяет говорить о приросте производительности между поколениями более 16% и 10%. Результаты Geekbench существенно зависят от скорости памяти, поэтому «чистый» прирост может превысить 20%.

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Источник: @TUM_APISAK, @harukaze5719, @OneRaichu, Geekbench