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Компания Microsoft работает над службой «Облачный ПК» (Cloud PC), которая откроет доступ к операционной системе Windows 10 для любых устройств, существенно расширит возможности совместной работы, глобальной синхронизации и интеграции сервисов Microsoft. По слухам, «Облачный ПК» позволит работать с 32-битными WinAPI приложениями на устройствах под управлением облегченной версии Windows 10X.

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Устройства, изначально предназначенные для работы с облачной реализацией Windows 10, могут появиться на рынке уже к середине года. Сообщается, что Cloud PC будет базироваться на серверах службы облачных вычислений Microsoft Azure, а работа будет осуществляться через службу удаленного рабочего стола Windows.

Ресурс Windows Latest также сообщает, что активная разработка «Облачного ПК» подтверждается листингом обновлений сервиса Microsoft Graph, предназначенного для совместной работы в реальном времени. Там же упоминается, что предварительная версия Cloud API уже доступна для ограниченного круга клиентов.

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Ожидается, что на момент запуска Cloud PC будет доступно как минимум три конфигурации подписки, ориентированные на различную сложность решаемых задач и уровень вычислительной нагрузки:

Универсальная конфигурация Medium, которая подойдет большинству пользователей

Для решения сложных задач будет доступна конфигурация Heavy

для корпоративных клиентов будет доступна специальная конфигурация Advanced

Источник: Windows Latest