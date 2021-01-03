Microsoft активно работает над Windows 10 CloudPC — ожидается три варианта подписки
Компания Microsoft работает над службой «Облачный ПК» (Cloud PC), которая откроет доступ к операционной системе Windows 10 для любых устройств, существенно расширит возможности совместной работы, глобальной синхронизации и интеграции сервисов Microsoft. По слухам, «Облачный ПК» позволит работать с 32-битными WinAPI приложениями на устройствах под управлением облегченной версии Windows 10X.
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Устройства, изначально предназначенные для работы с облачной реализацией Windows 10, могут появиться на рынке уже к середине года. Сообщается, что Cloud PC будет базироваться на серверах службы облачных вычислений Microsoft Azure, а работа будет осуществляться через службу удаленного рабочего стола Windows.
Ресурс Windows Latest также сообщает, что активная разработка «Облачного ПК» подтверждается листингом обновлений сервиса Microsoft Graph, предназначенного для совместной работы в реальном времени. Там же упоминается, что предварительная версия Cloud API уже доступна для ограниченного круга клиентов.
Ожидается, что на момент запуска Cloud PC будет доступно как минимум три конфигурации подписки, ориентированные на различную сложность решаемых задач и уровень вычислительной нагрузки:
- Универсальная конфигурация Medium, которая подойдет большинству пользователей
- Для решения сложных задач будет доступна конфигурация Heavy
- для корпоративных клиентов будет доступна специальная конфигурация Advanced
Источник: Windows Latest
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