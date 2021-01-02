Для освоения 2-нм техпроцесса Евросоюз за три года инвестирует €145 млрд в полупроводниковую отрасль
Евросоюз подготовил декларацию о процессорах и полупроводниковых технологиях для расширения доли Европы на мировом рынке полупроводников и независимости от микросхем, производимых в других регионах. На эти цели будет выделено €145 млрд. в следующие 2-3 года.
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Планы Евросоюза достаточно амбициозны, в документе говорится о необходимости развития передового производства с постепенным переходом к 2-нм техпроцессу. Ресурс OC3D справедливо отмечает, что такие компании, как Samsung и TSMC, являясь лидерами полупроводниковой отрасли, используют оборудование ASML, компании из Нидерландов, которая играет огромную роль в производстве и поставках литографических машин.
В ноябре прошлого года генеральный директор международного микро- и наноэлектронного научно-исследовательского центра IMEC, Люк Ван ден Хов (Luc Van den hove), на очередной конференции ITF Japan представил план уменьшения норм технологического производства вплоть до 1-нм. Литографические машины для технологий производства менее 2-нм будут основаны на оптике с числовой апертурой 0,55 — ASML уже завершила разработку базовой конструкции и планирует начать продажи в 2022 году.
Источник: OC3D, European Commission, Mynavi Japan
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