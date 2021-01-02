Следующим сервисом подписки в составе Xbox Game Pass может стать Ubisoft+
Xbox Game Pass является огромным преимуществом консолей Xbox перед главным конкурентом в лице PlayStation. Оформив подписку, пользователь получает доступ к большой библиотеке игр и различным дополнительным сервисам, возможности которых постоянно расширяются.
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Большинство крупных издателей и разработчиков делают акцент на развитии своих сервисов подписки, которые в современных реалиях, когда стоимость игр серьезно возросла, являются достаточно привлекательными. К счастью, крупные компании успешно договариваются о сотрудничестве и объединяют свои сервисы, интегрируют их в различные платформы. Премиальный план подписки Xbox Game Pass Ultimate уже включает доступ к EA Play от Electronic Arts, а недавние слухи указывают на то, что в этом году подписка Xbox откроет доступ к играм Ubisoft.
Джез Корден (Jez Corden), главный редактор Windows Central, поделился этой информацией в своем Twitter. В сообщении говорится, что шансы интеграции Ubisoft+ в Xbox Game Pass достаточно велики. Однако условия этого остаются неизвестными. Такое сотрудничество обоюдно выгодно для компаний, однако стоимость подписки может вырасти.
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