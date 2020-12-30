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Ряд интернет магазинов уже рассекретил основные характеристики игровых ноутбуков на базе новых видеокарт NVIDIA. Ожидается три модели GeForce Mobile: RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Первые две должны быть основаны на графическом процессоре GA104 и обладать 16 или 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, а RTX 3060M должна получить более простой чип GA106 и 6 ГБ памяти с 192-битной шиной. Видеокарты будут существовать в исполнениях Max-P и Max-Q с различными частотами и энергопотреблением (Total Graphics Power, TGP).

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Как сообщает ресурс Notebookcheck, GeForce RTX 3080M получит графический чип GA104-775-A1 с 6144 ядрами CUDA. Вариант видеокарты GN20-E7 Max-P будет самым производительным на начало 2021 года — максимальная частота 1,7 ГГц, а TGP 150 Вт. Также ожидаются еще 4 варианта Max-P с TGP от 115 до 145 Вт и два варианта Max-Q с TGP 80 и 90 Вт.

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GeForce RTX 3070M GN20-E5 получит урезанный чип GA104 с 5120 CUDA-ядрами, а RTX 3060M GN20-E3 с GA106 и вовсе будет довольствоваться 3072 ядрами, однако меньшая производительность позволит значительно снизить TGP: 80-115 Вт для Max-P и 60-70 Вт для Max-Q вариантов. При этом производительность RTX 3060M GN20-E3 должна быть на уровне RTX 2080M SUPER поколения Turing.

Источник: Notebookcheck, VideoCardz