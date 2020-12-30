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Опубликованы характеристики видеокарт GeForce RTX 30 для высокопроизводительных ноутбуков

Отличные характеристики, которые позволят ноутбукам на основе мобильных Ampere поравняться с производительными настольными ПК.
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Ряд интернет магазинов уже рассекретил основные характеристики игровых ноутбуков на базе новых видеокарт NVIDIA. Ожидается три модели GeForce Mobile: RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Первые две должны быть основаны на графическом процессоре GA104 и обладать 16 или 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, а RTX 3060M должна получить более простой чип GA106 и 6 ГБ памяти с 192-битной шиной. Видеокарты будут существовать в исполнениях Max-P и Max-Q с различными частотами и энергопотреблением (Total Graphics Power, TGP).

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Как сообщает ресурс Notebookcheck, GeForce RTX 3080M получит графический чип GA104-775-A1 с 6144 ядрами CUDA. Вариант видеокарты GN20-E7 Max-P будет самым производительным на начало 2021 года — максимальная частота 1,7 ГГц, а TGP 150 Вт. Также ожидаются еще 4 варианта Max-P с TGP от 115 до 145 Вт и два варианта Max-Q с TGP 80 и 90 Вт.

Источник: VideoCardz

 

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GeForce RTX 3070M GN20-E5 получит урезанный чип GA104 с 5120 CUDA-ядрами, а RTX 3060M GN20-E3 с GA106 и вовсе будет довольствоваться 3072 ядрами, однако меньшая производительность позволит значительно снизить TGP: 80-115 Вт для Max-P и 60-70 Вт для Max-Q вариантов. При этом производительность RTX 3060M GN20-E3 должна быть на уровне RTX 2080M SUPER поколения Turing.

Источник: Notebookcheck, VideoCardz

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Jon Irenicus
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cupgrn
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avkonshin
17:19
Карт от AMD нет в продаже, Nvidia решила, что можно еще накинуть цену.
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
TNT
17:16
+35-45% это очень близко к рекомендованной, да-да :)
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
LordTornado
17:15
Каддафи попробовал соскочить. Хотел ввести в международное обращение динар, обеспеченный золотом. Чем это закончилось, помните?
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
rebel-1
17:14
Асик майнит определенную крипту. Если крипта рухнула - асик в мусор. Выросла сложность - асик в мусор. Ферму всегда можно продать.
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
Renegade1979
17:13
Там кроме лучиков нагибать нечему, и мало того с 200й серии есть dlss, которое еще повысит fps, главное не включать лучики, а то и проц не вытянет
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
rebel-1
17:13
Где ты такую байку прочитал? Че прям чуваки сжигали по 300-500 своих видях в фермах и везли по гарантии, а в магазине прям ни разу не поведя глазом отдавали за них обратно деньги? Можешь показать как ...
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
Amon Amarth
17:12
Mi Pad 3 на MediaTek MT8176 с АКБ на 660 мА*ч Нолик пропущен
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Arcade Gannon
17:10
мне, чтоб комфортно играть во 2 тотал вар вархаммер и инджастис 2 приходится закрывать все, что не относится к играм. иначе 2 вархаммер принудительно из за нехватки памяти все на минимум сносит а 2 ин...
Gigabyte подтверждает, что RTX 3080 Ti получит 20Gb VRAM - обычная RTX 3080 10Gb теряет актуальность
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