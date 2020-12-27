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Пользователям Chromium-браузеров стоит заменить Windows 7 — сборки не оптимизируются для старой ОС

Это может привести к дополнительным ошибкам и проблемам в Chromium браузерах на Windows 7.
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К большому сожалению, время Windows 7 уходит. Поддержка операционной системы компанией Microsoft уже завершена для обычных пользователей. Платная поддержка для корпоративного сегмента продлена до 2023 года, однако неизвестно, насколько устаревшая система будет совместима с обновлениями другого программного обеспечения.

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Например, самый популярный в мире интернет браузер, Google Chrome, прекращает поддержку Windows 7 в середине 2021 года. Google Chrome и множество других браузеров основаны на базе открытого проекта Chromium, сборка которого под операционной системой Windows 7 сопровождается множеством ошибок и багов, поэтому для сборки Chromium теперь обязательно будет требоваться Windows 10. Как сообщает ресурс WindowsLatest, инженер Google Брюс Доусон в сообществе разработчиков Chromium отметил, что исправление сбоев на Windows 7 требует больших затрат.

Это может означать, что последние версии браузера для Windows 7 могут содержать больше ошибок, поскольку никто из разработчиков не изъявляет желания заниматься дополнительной оптимизацией с помощью сторонних средств. Возможно, некоторые разработчики сторонних проектов возьмут на себя эту работу, но очевидно, что надолго их не хватит.

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Стоит отметить, что главный конкурент Chromium и всех проектов на его основе, Mozilla Firefox, пока не называла конкретных дат прекращения поддержки Windows 7.

Источник: WindowsLatest

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Пользователям Chromium-браузеров стоит заменить Windows 7 — сборки не оптимизируются для старой ОС
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