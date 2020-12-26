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Устрашающие новости о росте цен на рынке памяти DRAM достаточно часто появлялись в последний месяц. Производители отмечают переизбыток запасов памяти, который привел к снижению ее стоимости. Для восстановления прежних цен компании запланировали ряд мероприятий по оптимизации производственных мощностей и поставок, эффект от которых должен был проявиться к середине следующего года.

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Однако несколько событий приблизили момент начала роста цен — авария на заводе Micron и землетрясение на Тайване. Серьезных нарушений в производстве удалось избежать, но даже кратковременные перерывы могут существенно повлиять на рынок. Корейский ресурс Chosun сообщает о стремительном росте спотовой цены на рынке памяти — накануне суточный рост составил 24%.

Отмечается, что спотовая цена на два-три месяца опережает фиксированную цену, которая устанавливается при поставках продукции крупным потребителям, таким как производители персональных компьютеров и смартфонов. Это приведет к резкому росту цен продукции уже в начале следующего года. Специалисты отрасли предвещают очередной «суперцикл» на рынке. Предыдущий «суперцикл» пришелся на 2017 и 2018 год, когда стоимость оперативной памяти выросла на 40-60%.

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Источник: Chosun