MSI сокращает производство видеокарт Radeon RX 6800/XT — остается только одна линейка
Вторая половина 2020 года была богата крупными и долгожданными запусками. AMD представила долгожданные процессоры Vermeer на базе архитектуры Zen3 и видеокарты Radeon BigNavi. Появились консоли нового поколения Xbox Series X|S и PlayStation 5 на базе SoC AMD и многие другие новинки. Но приобрести их достаточно сложно — дефицит. Поэтому все новые анонсы и релизы называют «бумажными».
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Представители компании AMD перед запуском новой линейки видеокарт намекали, что смогут избежать проблем с доступностью. Но на деле партнеры компании страдают от нехватки чипов, ресурс VideoCardz подчеркивает это, ссылаясь на недавний технический стрим MSI. Представители компании заявили, что на данный момент производство видеокарт Radeon RX 6800 и XT будет сосредоточено только на серии GAMING — в продаже можно будет найти по 2 модели каждой видеокарты: Trio и X Trio.
На стриме представители MSI в подробностях рассказали о новинках, разобрали их, продемонстрировав систему охлаждения и печатные платы, а также показали, на что способны видеокарты в тестах, в том числе, Cyberpunk 2077.
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В стриме также был затронут вопрос выхода Radeon RX 6900 XT GAMING. Появление этой модели стоит ожидать только к февралю, многое зависит от того, сможет ли компания уладить все производственные вопросы в начале следующего года.
Источник: VideoCardz, MSI Gaming YouTube
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