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В начале месяца обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг компании ADATA из-за замены компонентов в одном из твердотельных накопителей. Возможно, никто бы не заметил изменений, если бы им не подверглась одна из самых производительных моделей: XPG SX8200 Pro.

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Ресурс Tom's Hardware провел расследование, поскольку модель находилась в списке рекомендаций редакции. Оказалось, что некоторые экземпляры XPG SX8200 Pro гораздо хуже оригинальной модели и не заслуживают места в рейтинге.

В свою очередь, ресурс PCWorld решил выяснить, кто из производителей SSD прибегает к замене компонентов. К сожалению, многие компании проигнорировали запросы, но Silicon Power и Apacer подтвердили, что в потребительские и профессиональные решения могут вноситься изменения, не влияющие на производительность. Промышленные модели Apacer сохраняют начальную конфигурацию. А такие компании, как Sabrent и SK Hynix, заявили, что не изменяют конфигурации.

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На ресурсе Coolenjoy также сообщается, что корейское подразделение ADATA готово обменять модели XPG SX8200 Pro с контроллером SM2262G на модели с SM2262EN, который, по сообщениям пользователей и Tom's Hardware, показывает лучшие результаты. Обмен можно совершить в случае замедления работы. Вероятно, экспертиза должна показать существенное отклонение от заявленных характеристик.

Неприятно осознавать, что тщательно выбрав нужный накопитель, можно приобрести совершенно другое устройство. В данном случае остается внимательно относиться к внешним признакам и маркировкам, но, как показывает практика, внешне различные версии накопителей могут ничем не отличаться. Полезной может оказаться консультация на профильном форуме.

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Источники: Tom's Hardware, PCWorld, Coolenjoy