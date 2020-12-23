Бесплатная раздача Deluxe-издания игры Brigador началась в сервисе GOG
На цифровом сервисе GOG началась бесплатная раздача Deluxe-издания изометрического «рогалика» Brigador: Up-Armored. Ранний доступ к оригинальной Brigador стал доступен в 2015 году, а релиз состоялся в 2016. Игра получила неплохие оценки критиков и заработала высокий пользовательский рейтинг на платформе Metacritic.
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В 2017 году разработчики, студия Stellar Jockeys, представили обновленное издание с расширенными миссиями и улучшенной графикой. Чтобы привлечь внимание большего количества игроков и сделать игру комфортной для новичков, была снижена сложность, улучшено управление и игровые механики.
Безумный игровой процесс Brigador ставит перед вами одну главную цель — уничтожать, чтобы уничтожать еще больше. Чем больше хаоса и разрушений вы оставляете после себя, тем выше ваше вознаграждение. Игровое окружение уровней можно полностью разрушить с помощью богатого арсенала, насчитывающего по пол сотни различных видов машин и оружия.
В игре присутствует интересный сюжет с большим количеством заданий, отличный саундтрек, несколько режимов и много других особенностей. Раздача продлится до 25 декабря.
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Источник: GOG (необходимо выбрать Deluxe издание)
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