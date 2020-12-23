Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На цифровом сервисе GOG началась бесплатная раздача Deluxe-издания изометрического «рогалика» Brigador: Up-Armored. Ранний доступ к оригинальной Brigador стал доступен в 2015 году, а релиз состоялся в 2016. Игра получила неплохие оценки критиков и заработала высокий пользовательский рейтинг на платформе Metacritic.

реклама

В 2017 году разработчики, студия Stellar Jockeys, представили обновленное издание с расширенными миссиями и улучшенной графикой. Чтобы привлечь внимание большего количества игроков и сделать игру комфортной для новичков, была снижена сложность, улучшено управление и игровые механики.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Безумный игровой процесс Brigador ставит перед вами одну главную цель — уничтожать, чтобы уничтожать еще больше. Чем больше хаоса и разрушений вы оставляете после себя, тем выше ваше вознаграждение. Игровое окружение уровней можно полностью разрушить с помощью богатого арсенала, насчитывающего по пол сотни различных видов машин и оружия.

В игре присутствует интересный сюжет с большим количеством заданий, отличный саундтрек, несколько режимов и много других особенностей. Раздача продлится до 25 декабря.

реклама

Источник: GOG (необходимо выбрать Deluxe издание)