Построить майнинг-ферму проще с новой материнской платой Biostar
Модель TB360-BTC D+ предназначена исключительно для профессиональных компактных майнинг-ферм. В основе материнской платы лежит набор системной логики Intel B360 с поддержкой процессоров Intel 8-го или 9-го поколения в исполнении сокета LGA1151. Для оперативной памяти предусмотрен один разъем SO-DIMM с поддержкой модулей DDR4-2666 объемом до 16 ГБ. Для подключения накопителей на плате присутствуют по одному разъему M.2 и SATA.
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Главным достоинством TB360-BTC D+ является 8 полноразмерных слотов PCIe. Один из них подключен к 16-ти процессорным линиям, на остальные разъемы приходится по одной линии чипсета B360. Применение полноразмерных PCIe позволит установить видеокарты без удлинителей и смонтировать всю систему в компактном корпусе или специальном каркасе.
Разъемы PCIe расположены с шагом 50-мм для лучшей вентиляции и охлаждения, а для удобного подключения блока питания и лучшей укладки проводов на материнской плате предусмотрено 16 разъемов дополнительного питания 6-pin. Также материнская плата позволяет подключить 7 корпусных вентиляторов для организации эффективного охлаждения.
Источник: Biostar
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