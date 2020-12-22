Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Модель TB360-BTC D+ предназначена исключительно для профессиональных компактных майнинг-ферм. В основе материнской платы лежит набор системной логики Intel B360 с поддержкой процессоров Intel 8-го или 9-го поколения в исполнении сокета LGA1151. Для оперативной памяти предусмотрен один разъем SO-DIMM с поддержкой модулей DDR4-2666 объемом до 16 ГБ. Для подключения накопителей на плате присутствуют по одному разъему M.2 и SATA.

Источник изображения: Biostar реклама

Главным достоинством TB360-BTC D+ является 8 полноразмерных слотов PCIe. Один из них подключен к 16-ти процессорным линиям, на остальные разъемы приходится по одной линии чипсета B360. Применение полноразмерных PCIe позволит установить видеокарты без удлинителей и смонтировать всю систему в компактном корпусе или специальном каркасе.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Разъемы PCIe расположены с шагом 50-мм для лучшей вентиляции и охлаждения, а для удобного подключения блока питания и лучшей укладки проводов на материнской плате предусмотрено 16 разъемов дополнительного питания 6-pin. Также материнская плата позволяет подключить 7 корпусных вентиляторов для организации эффективного охлаждения.

Источник: Biostar