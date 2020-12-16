Faraday Future планирует внедрить системы мониторинга здоровья Philips в свои электромобили
Компания Faraday Future (FF) — амбициозный стартап основателя LeEco, которому прочили грандиозное будущее и конкуренцию с Tesla, однако компания столкнулась с большим количеством трудностей и пока не смогла выйти на коммерческий рынок. Многие уже забыли о существовании FF, однако компания продолжает работу над своими премиальными электромобилями и периодически докладывает о привлечении новых инвестиций и заключении партнерских соглашений.
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Накануне FF сделала интересное заявление о сотрудничестве с компанией Philips, направленном на изучение возможности применения технологий Philips в автомобильных сценариях, связанных с мониторингом состояния здоровья водителей. FF планирует интегрировать такие системы в свои будущие электромобили FF 91 и FF 81.
Многие скептически относятся к будущему FF и не верят в то, что компания доберется до рынка. Производство модели FF 91 с трехмоторным агрегатом мощностью 1050 л.с. и запасом хода 300 миль планируется начать примерно через девять месяцев после завершения очередного этапа финансирования на сумму $45 млн в октябре 2021 года.
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