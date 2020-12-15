Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
Диспетчер задач Windows — неотъемлемая часть операционной системы Microsoft, которая, к счастью, не попала под нож, как панель управления, а наоборот, продолжила свое развитие. Функционал диспетчера задач Windows 10 расширился, а интерфейс стал удобнее и практичнее.
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Разработчиком оригинального диспетчера задач является Дэвид Пламмер (David Plummer). Недавно Пламмер опубликовал на своем YouTube канале DavesGarage серию видеороликов о работе в Microsoft и разработке диспетчера задач. Материал позволяет познакомиться с частью исходного кода и некоторыми секретами. Как отмечает специалист, исходный код включал более 22000 строк, а в распечатанном виде занимал 350 страниц.
В своем интервью ресурсу TheRegister Дэвид Пламмер также отметил, что в 1995 году он не мог себе представить появление 32-ядерных процессоров. Оригинальный исходный код не был рассчитан на такое количество ядер и потоков. Пламмер шутит, что его рабочая система с Ryzen Threadripper 3970X с легкостью бы сломала оригинальный диспетчер задач.
Ресурс MyDrivers также отметил, что пользователи должны благодарить компанию AMD за развитие и продвижение многоядерных процессоров. Модульная архитектура Zen принесла даже в потребительский сегмент 16-ядерные модели, а для рабочих станций доступны процессоры с 64 ядрами.
Первую часть истории про создание диспетчера задач можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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