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Производство электрического багги Volkswagen ID Buggy отменено

Похоже, что концепт забавного электрического багги не дойдет до производства. Причины озвучил генеральный директор марки Volkswagen.
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Volkswagen (VW) планирует представить в 2021 году несколько новых моделей электромобилей в рамках серии ID. На данный момент серия включает в себя хэтчбек ID3 и кроссовер ID4. В своем интервью ресурсу Autocar генеральный директор VW, Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter), отметил, что в грядущем году VW представит обновленные варианты ID3 и ID4, а также новый кроссовер-купе ID5.

Фото "Volkswagen ID Buggy Concept", автор rvandermaar, лицензия CC BY 2.0

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В серии ID присутствует достаточно много автомобилей и концептов, среди них есть достаточно интересные модели, например ID Buzz, который является современным вариантом знаменитого и любимого многими VW Microbus, или забавный ID Buggy. Если первый должен увидеть свет в 2022 году, то производство электрического багги отмено.

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Ральф Брандштеттер объяснил, что ID Buggy должен был разрабатываться в сотрудничестве с компанией e.Go Mobile, но она находится на грани банкротства. Самостоятельное производство ID Buggy не вписывается в текущие планы VW — дорожная карта и производство были оптимизированы с упором на обеспечение экономии при быстром наращивании объемов, что возможно только при охвате популярных и массовых сегментов рынка.

Источник: Autocar

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