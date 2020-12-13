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Cyberpunk 2077 наконец-то добрался до релиза. Разработчики CD Projekt RED уже не могли больше откладывать свой амбициозный долгострой и игра вышла в свет 10 декабря вместе с огромным патчем первого дня на 28 ГБ. Игроки отмечают, что багов в игре достаточно, есть проблемы и с производительностью, которые останавливают владельцев слабых компьютеров от покупки, даже если их система отвечает минимальным системным требованиям.

YouTube канал RandomGaminginHD провел интересное и полезное тестирование компьютера, конфигурация которого соответствует минимальными системным требованиям Cyberpunk 2077. Оказалось, что конфигурация с большим трудом способна обеспечить при минимальных настройках графики среднюю частоту кадров около 30 в разрешении 1080p. И это за пределами города. Ни о каком комфортном игровом процессе и речи быть не может — количество FPS падает до 13 в очень редких событиях.

Источник: Twitter @CyberpunkGame анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Улучшить ситуацию помогло динамическое разрешение — среднее количество кадров выросло до 40-45, провалы по очень редким событиям стали менее существенны. Казалось бы, можно играть. Но все становится хуже в насыщенных локациях Cyberpunk 2077, например в центре города Найт Сити, или в серьезных перестрелках — наблюдаются существенные провалы по частоте кадров.

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Таким образом, минимальные системные требования для игры на низких настройках в 1080p явно занижены. Пользователи не искушенные мощными системами и высоким FPS будут рады и такой производительности, однако, хотелось бы, чтобы количество кадров на конфигурации, соответствующей минимальным системным требованиям, не опускалось ниже 30. Возможно, CD Projekt RED улучшит ситуацию в патчах.