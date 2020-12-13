Cyberpunk 2077 и минимальные системные требования, можно ли играть на такой конфигурации
Cyberpunk 2077 наконец-то добрался до релиза. Разработчики CD Projekt RED уже не могли больше откладывать свой амбициозный долгострой и игра вышла в свет 10 декабря вместе с огромным патчем первого дня на 28 ГБ. Игроки отмечают, что багов в игре достаточно, есть проблемы и с производительностью, которые останавливают владельцев слабых компьютеров от покупки, даже если их система отвечает минимальным системным требованиям.
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YouTube канал RandomGaminginHD провел интересное и полезное тестирование компьютера, конфигурация которого соответствует минимальными системным требованиям Cyberpunk 2077. Оказалось, что конфигурация с большим трудом способна обеспечить при минимальных настройках графики среднюю частоту кадров около 30 в разрешении 1080p. И это за пределами города. Ни о каком комфортном игровом процессе и речи быть не может — количество FPS падает до 13 в очень редких событиях.
Улучшить ситуацию помогло динамическое разрешение — среднее количество кадров выросло до 40-45, провалы по очень редким событиям стали менее существенны. Казалось бы, можно играть. Но все становится хуже в насыщенных локациях Cyberpunk 2077, например в центре города Найт Сити, или в серьезных перестрелках — наблюдаются существенные провалы по частоте кадров.
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Таким образом, минимальные системные требования для игры на низких настройках в 1080p явно занижены. Пользователи не искушенные мощными системами и высоким FPS будут рады и такой производительности, однако, хотелось бы, чтобы количество кадров на конфигурации, соответствующей минимальным системным требованиям, не опускалось ниже 30. Возможно, CD Projekt RED улучшит ситуацию в патчах.
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