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В базе данных бенчмарка системы рендеринга V-Ray 5 ресурсом VideoCardz были обнаружены результаты мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070M. Система V-Ray использует технологию трассировки лучей, что позволяет оценить производительность RT-ядер 2-го поколения в графическом процессоре RTX 3070M и сравнить ее уровень с другими мобильными и настольными решениями NVIDIA разных поколений.

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Мобильная GeForce RTX 3070M с 8 ГБ видеопамяти удостоилась 1394 баллов. Это больше, чем у настольной RTX 2070 Super (1062 балла). От RTX 2080 Ti мобильная RTX 3070M отстала совсем немного — флагман поколения Turing набрал 1455 баллов. Догнать настольную версию RTX 3070 мобильная не смогла, старший брат набирает в тесте V-Ray существенно больше — 1861 балл.

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Интересно, но, по оценкам бенчмарка V-Ray 5, профессиональные видеокарты Quadro RTX оказались хуже, чем мобильная GeForce RTX 3070M. Модель Quadro RTX 8000 с 48 ГБ видеопамяти набрала 1339 баллов. Это несколько странно, поскольку Quadro RTX 8000 использует полнофункциональный графический чип TU102, в то время как RTX 2080 Ti получила урезанный, но опередила RTX 3070M. Заводские частоты профессиональной видеокарты также выше.

Несмотря на некоторую странность результатов, они позволяют понять, что мобильная RTX 3070M по производительности сможет конкурировать с настольными флагманами предыдущего поколения и с RTX 3060 Ti текущего поколения, которая набрала 1503 балла.