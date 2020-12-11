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Популярные технические ресурсы могут получать от производителей компьютерных комплектующих тестовые образцы для создания обзоров и написания статей. Конечно, бесплатно предоставляя свой продукт, компания хочет, чтобы обзор был как можно более лояльным и подчеркивал только положительные стороны.

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Но при серьезной конкуренции на рынке компании начинают предъявлять больше требований, желая, чтобы их продукт в обзорах выглядел безупречно. Это вызывает у технических ресурсов трудности, когда обзор может не оправдать ожиданий производителя или вовсе ему не понравиться.

С такой ситуацией столкнулся популярный ресурс Hardware Unboxed. Редакция ресурса сообщила в Twitter @HardwareUnboxed, что компания NVIDIA решила отстранить их от возможности получать тестовые образцы видеокарт из-за того, что в своих обзорах ресурс недостаточно акцентирует внимание на производительности видеокарт в трассировке лучей.

Источник: Twitter @HardwareUnboxed анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Производительность новых AMD Radeon серии 6000 в традиционной растеризации достигает уровня флагманских видеокарт NVIDIA, что, вероятно, заставляет компанию немного понервничать и перейти к более жестким требованиям для редакций технических ресурсов. Нужно признать, что такие технологии, как RTX и DLSS, действительно делают видеокарты NVIDIA более привлекательными и компания хочет, чтобы на этом делался больший акцент.