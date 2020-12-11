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Нужно больше лучей — NVIDIA недовольна, когда в обзорах пренебрегают трассировкой лучей

Один из известных технических ресурсов недостаточно акцентировал внимание на преимуществах GeForce RTX в трассировке лучей и теперь может лишиться возможности получать тестовые образцы.
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Популярные технические ресурсы могут получать от производителей компьютерных комплектующих тестовые образцы для создания обзоров и написания статей. Конечно, бесплатно предоставляя свой продукт, компания хочет, чтобы обзор был как можно более лояльным и подчеркивал только положительные стороны.

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Но при серьезной конкуренции на рынке компании начинают предъявлять больше требований, желая, чтобы их продукт в обзорах выглядел безупречно. Это вызывает у технических ресурсов трудности, когда обзор может не оправдать ожиданий производителя или вовсе ему не понравиться.

С такой ситуацией столкнулся популярный ресурс Hardware Unboxed. Редакция ресурса сообщила в Twitter @HardwareUnboxed, что компания NVIDIA решила отстранить их от возможности получать тестовые образцы видеокарт из-за того, что в своих обзорах ресурс недостаточно акцентирует внимание на производительности видеокарт в трассировке лучей.

Источник: Twitter @HardwareUnboxed
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Производительность новых AMD Radeon серии 6000 в традиционной растеризации достигает уровня флагманских видеокарт NVIDIA, что, вероятно, заставляет компанию немного понервничать и перейти к более жестким требованиям для редакций технических ресурсов. Нужно признать, что такие технологии, как RTX и DLSS, действительно делают видеокарты NVIDIA более привлекательными и компания хочет, чтобы на этом делался больший акцент.

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